സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനിയായ ഹോപ്പര്‍ എച്ച്.ക്യുവിന്റെ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയും. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം വഴി പ്രമോഷന്‍ നല്‍കുന്നതിന് പ്രിയങ്കയ്ക്കും കോലിക്കും ലഭിക്കുന്നത് കോടികള്‍.

സ്‌പോണ്‍സേഡ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിന് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം 2 കോടി രൂപയാണ്. 43 ലക്ഷം ആളുകളാണ് പ്രിയങ്കയെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പിന്തുരടുന്നത്. കോലിയുടെ വരുമാനം 1.35 കോടി രൂപയാണ്. പട്ടികയിയില്‍ 19-ാം സ്ഥാനത്താണ് പ്രിയങ്ക. ഇവര്‍ മാത്രമാണ് ഹോപ്പര്‍ എച്ച്.ക്യുവിന്റെ സര്‍വെയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും ഇടം പിടിച്ച സെലിബ്രിറ്റികള്‍.

അമേരിക്കന്‍ മോഡലായ കെയ്‌ലി ജെന്നറാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്. 8.74 കോടിയാണ് കെയ്‌ലിയുടെ വരുമാനം. ഗായിക അരിയാന ഗ്രാന്‍ഡെ, ഫുട്‌ബോള്‍ താരം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാള്‍ഡോ, കെയ്‌ലിയുടെ അര്‍ധസഹോദരിയും ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകയുമായ കിം കര്‍ദാഷ്യാന്‍, ഗായിക സെലീന ഗോമസ് എന്നിവരാണ് പട്ടികയില്‍ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.

Content Highlights: Priyanka Chopra ,Virat Kohli How much Charge per Instagram Postm Hopper HQ, richest celebrities