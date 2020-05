പതിനേഴുക്കാരിയായ സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രേറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗ് യൂണിസെഫുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന കാമ്പയിനിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയോട് ലോകം മുഴുവന്‍ പോരാടുമ്പോള്‍ കരുതലില്ലാതെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ കാമ്പയിന്‍ നടത്തുന്നത്.

കുഞ്ഞുകുട്ടികള്‍ ഇത്രയും വലിയൊരു അസുഖത്തിന്റെ ഇരകളാകുന്നത് എത്ര ഹൃദയഭേദകമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് പ്രിയങ്ക കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാമ്പയിനിന് പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂണിസെഫിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ ലിങ്ക് ട്വീറ്റിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി.

'കരുതലില്ലാതെ കഴിയുന്ന കുട്ടികള്‍ ലോകം മുഴുവനുമുണ്ട്. കോവിഡ്-19 കാരണം അവര്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ അനവധിയാണ്, എത്ര വിഷമകരമാണ് ആ അവസ്ഥ.'

Join me in supporting this much needed campaign by @UNICEF & @GretaThunberg

Donate here: https://t.co/d1BYjjRvqg



(2/2)