ശക്തമായ നിലപാടുകള്‍ കൊണ്ടും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ബോളിവുഡ് നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എന്നും വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറയാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചല്‍സില്‍ വച്ച് നടന്ന ബ്യൂട്ടികോണ്‍ ഫെസ്റ്റിവലിനിടെ തന്നോട് വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയില്‍ ചോദ്യം ചോദിച്ച പാകിസ്ഥാനി യുവതിക്ക് താരം നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലാവുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തെ പിന്തുണച്ച് പ്രിയങ്ക പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യുവതിയുടെ ചോദ്യം.

'നിങ്ങള്‍ യുഎന്നിന്റെ ഗുഡ്‌വില്‍ അംബാസഡറാണ്. എന്നാല്‍, പാകിസ്ഥാനെതിരേയുള്ള ആണവ യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്തത്. ഇത് ശരിയായ വഴിയല്ല. എന്നെപ്പോലെ ധാരാളം പാകിസ്ഥാനികള്‍ നിങ്ങളെ അഭിനേത്രി എന്ന നിലയില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്'.

എന്നാല്‍, യുവതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പക്വതയോടെ മറുപടി നല്‍കിയാണ് പ്രിയങ്ക കൈയ്യടി വാങ്ങിയത്. 'എനിക്ക് പാകിസ്ഥാനില്‍ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്.ഞാന്‍ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നയാളല്ല. പക്ഷേ രാജ്യസ്‌നേഹിയാണ്. എന്റെ പ്രസ്താവന ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ചോദിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ക്രുദ്ധയാകേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളിവിടെ സ്‌നേഹിക്കാനാണ് ഒത്തുകൂടിയത്. ' പ്രിയങ്ക പെണ്‍കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി നിറഞ്ഞ കൈയ്യടികളോടെയാണ് സദസ്സ് സ്വീകരിച്ചത്.

പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മറ്റൊരു യുവതി പങ്കുവച്ച ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ വൈറലാവുകയാണ്.

