അച്ഛന്‍കുട്ടിയാണ് ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. ആ സ്‌നേഹക്കൂടുതല്‍ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൈതണ്ടയില്‍ താരം അച്ഛന്റെ ഓര്‍മ പച്ചകുത്തിയതും. എന്നാല്‍ തന്റെ കൗമാരകാലത്ത് അച്ഛനുമായി കടുത്ത ഈഗോ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് താരം.

ടാറ്റ്‌ലര്‍ മാഗസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം അച്ഛന്‍ അശോക് ചോപ്രയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. മോഡേണ്‍ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കം ഈഗോ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് താരത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍.

'യുഎസിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ 12 വയസായിരുന്നു എന്റെ പ്രായം. ചുരുണ്ട മുടിയും പരന്ന നെഞ്ചുമുള്ള ഒരു കുട്ടി ആയിരുന്ന ഞാന്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നത് 16 വയസ്സുള്ള പൂര്‍ണമായും ഒരു സ്ത്രീയായി മാറിയിട്ടായിരുന്നു . അന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോള്‍ അച്ഛന്‍ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. തിരിച്ചെത്തിയ ആദ്യ ആഴ്ചകള്‍ എനിക്കു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്‌കൂളില്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ എന്നെ പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നത് അച്ഛനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു. എപ്പോഴും വീടിന്റെ ജനാലകള്‍ അടച്ചിടുകയും ഇറുകിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് എന്നെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയതോതിലുള്ള ഈഗോ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി." പ്രിയങ്ക പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായി അച്ഛന്‍ മാറിയതിനെ കുറിച്ചും പ്രിയങ്ക മനസ് തുറന്നു, " നീ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്‌നമില്ല. നല്ലതോ മോശമോ എന്തും ആകട്ടെ. അത് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതി. ഞാന്‍ നിന്നെ അതില്‍ സഹായിക്കാം. ഞാനൊരിക്കലും നിന്നെ വിലയിരുത്തില്ല. ഞാന്‍ എപ്പോഴും നിന്നോടൊപ്പമായിരിക്കും."അച്ഛന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതായി പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഭര്‍ത്താവ് നിക്ക് ജോനാസിനൊപ്പം യു.എസില്‍ ക്വാറന്റൈനിലാണ് താരം ഇപ്പോള്‍.

