പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സില്‍ ലോകസുന്ദരി പട്ടം നേടി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. സൗന്ദര്യ മത്സരവേദിയിലെ തിളക്കം പ്രിയങ്കയ്ക്ക് സിനിമയില്‍ അവസരങ്ങള്‍ നേടി കൊടുത്തു. ഹോളിവുഡിലും ബോളിവുഡിലും തമിഴിലും തെലുങ്കിലുമായി ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ട പ്രിയങ്ക ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സിനിമാരംഗത്ത് സജീവമാണ്. എന്നാല്‍ സിനിമയില്‍ പ്രിയങ്കയുടെ തുടക്കം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. മൂക്കിന് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴച്ചപ്പോള്‍ ആദ്യ സിനിമയില്‍ നിന്ന് പ്രിയങ്കയെ മാറ്റി. പല നിര്‍മാതാക്കളും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നേരേ മുഖം തിരിച്ചു. ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്താണ് പ്രിയങ്ക പിന്നീട് നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്തത്. പ്രിയങ്കയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഭാരതി എസ് പ്രഥാന്‍ എഴുതിയ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര: എ ഡാര്‍ക്ക് ഹോഴ്‌സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്നത്.

'ബോബി ഡിയോള്‍ നായകനായ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്കാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ആദ്യമായി ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. മഹേഷ് മഞ്ജരേക്കറായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍. വിജയ് ഗലാനി നിര്‍മാതാവും. ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തിയ പ്രിയങ്കയെ ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. എന്നാല്‍ ആ ചിത്രം ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചില്ല.

ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് പ്രിയങ്ക തിരിച്ചു വന്നപ്പോള്‍ അവരുടെ സഹായി എന്നോട് പറഞ്ഞു, താങ്കള്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന് പ്രിയങ്കയെ നേരില്‍ കാണണം. ഞാന്‍ മുറിയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ പ്രിയങ്ക മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ലണ്ടനിലെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം പ്രിയങ്കയുടെ മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന്റെ സ്ഥാനം തെറ്റിയിരുന്നു. എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല.

പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം മൂക്ക് പൂര്‍ണമായും ശരിയാകുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷവും പ്രശ്‌നം അവശേഷിച്ചു. അതിനിടെ മഞ്ജരേക്കറിന്റെ സിനിമകള്‍ മറ്റു സിനിമകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ബോബി ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറുകയും ചെയ്തു.'

അനില്‍ ശര്‍മ സംവിധാനം ഒരുക്കിയ ഹീറോ: ലൗ സ്‌റ്റോറി ഓഫ് എ സ്‌പൈ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ ബോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റം. പ്രിയങ്കയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയില്‍ അനില്‍ ശര്‍മയും അതൃപ്തനായിരുന്നു. അതെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിങ്ങനെ.

'എന്റെ സിനിമയില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ. ഞാന്‍ അമേരിക്കയില്‍ ഒരു യാത്ര പോയി തിരിച്ചുവന്നതിന് ശേഷം ഒരാള്‍ എനിക്ക് പ്രിയങ്കയുടെ പുതിയ ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു. ഞാന്‍ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആ പെണ്‍കുട്ടി പ്രിയങ്കയേ അല്ലായിരുന്നു. ആകെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ പ്രിയങ്കയെയും അമ്മ മധു ചോപ്രയെയും വിളിച്ച് വരുത്തി, അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ''മനോഹരമായ മുഖം എന്തിന് മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു''. പ്രിയങ്കയും അമ്മയും ആകെ വിഷമത്തിലായി. ഞാന്‍ നല്‍കിയ ചെക്ക് മടക്കി നല്‍കി. ശസ്ത്രക്രിയ കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകള്‍ നഷ്ടടപ്പെട്ടുവെന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് വിഷമമായി. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു, നില്‍ക്കൂ, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനെ വരുത്തി അടിമുടി മാറ്റിയെടുത്തു. ആ ചിത്രത്തില്‍ പ്രിയങ്ക നന്നായി അഭിനയിച്ചു. ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഷൂട്ടിങ് അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്കത്.'

സൂപ്പര്‍താര പദവിയിലേക്കുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ വളര്‍ച്ച പതിയെയായിരുന്നു. 2005 ന് ശേഷം ബോളിവുഡിലെ മുന്‍നിര നായികയായി വളര്‍ന്ന പ്രിയങ്ക 2008 ല്‍ മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി. മധൂര്‍ ഭണ്ഡാര്‍ക്കര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഫാഷന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനമാണ് പ്രിയങ്കയെ പുരസ്‌കാരത്തിനര്‍ഹയാക്കിയത്. 2016 ല്‍ രാജ്യം പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം നല്‍കി പ്രിയങ്കയെ ആദരിച്ചു.

Content Highlights: Priyanka Chopra nose surgery, look before and after, nose job, Bollywood debut, Priyanka Chopra, birthday, nick Jonas