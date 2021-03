93-ാമത് ഓസ്‌കര്‍ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും ഭര്‍ത്താവും ഗായകനുമായ നിക്ക് ജോനാസും ചേര്‍ന്ന് പുറത്ത് വിടും. മാര്‍ച്ച് 15 നാണ് പട്ടിക പുറത്ത് വിടുന്നത്.

പ്രിയങ്ക തന്നെയാണ് വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

''ഹേ അക്കാദമി, ഓസ്‌കര്‍ നാമനിര്‍ദേശം ഞാന്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ. തമാശ പറയുന്നതാണ്. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു നിക്ക് ജോനാസ്. ഓസ്‌കര്‍ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഏറെ ആവേശത്തിലാണ്''- പ്രിയങ്ക കുറിച്ചു.

