കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗൂഗിള്‍ തിരഞ്ഞ സെലിബ്രിറ്റികളില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തിയ താരമാണ് ബോളിവുഡിന്റെയും ഇപ്പോള്‍ ഹോളിവുഡിന്റെയും സ്വന്തമായ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. അമേരിക്കന്‍ ഗായകന്‍ നിക്ക് ജോനാസുമായുള്ള വിവാഹത്തോടെയാണ് പ്രിയങ്ക 2018-ല്‍ ലോകം തിരഞ്ഞ സെലിബ്രിറ്റി പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രാജ്യാന്തര മാസികയുമായി സംവദിക്കവേ താരം തന്നെക്കുറിച്ച് ആളുകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തിരഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയുണ്ടായി. അതില്‍ ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ തിരഞ്ഞ ചോദ്യവും അതിന് താരം നല്‍കിയ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം

പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഹിന്ദിയാണോ എന്നായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ആളുകള്‍ക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന് താരം നല്‍കുന്ന മറുപടി ഇതാണ്- 'ഹിന്ദി ഒരു ഭാഷയാണ് ഞാന്‍ ഹിന്ദുവാണ്. അതൊരു മതമാണ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മില്‍ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വരൂ.

മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇപ്രകാരമാണ്

പ്രിയ ചോപ്ര രാജകുമാരിയാണോ?- അതെ...പക്ഷെ ലോകം അതറിയാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല..കാരണം എന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ ഞാനും ഒരു റോള്‍ മോഡല്‍ ആണ്

പ്രിയങ്ക ഗായികയാണോ?- ചില ആളുകള്‍ അങ്ങനെ കരുതുന്നു, ഞാനും ചിലപ്പോള്‍ അത് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്.

പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ദീപക് ചോപ്രയുടെ ബന്ധുവാണോ?- അല്ല ഈ ചോദ്യം ഞാന്‍ പലപ്പോഴായി നേരിടാറുള്ളതാണ്. സ്മിത്ത് എന്ന പേര് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ചോപ്ര എന്ന പേര് ഇന്ത്യയില്‍. അത്രയ്ക്കും കോമണ്‍ ആണ്. സത്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം അറിയുക പോലുമില്ല.

പ്രിയങ്ക ചോപ്ര നിക്ക് ജോനസുമായി വിവാഹിതയാണോ?- വളരെ കുറച്ചു പേര്‍ക്കേ അതറിയൂ എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ഞാനും നിക്കും വിവാഹിതരാണ്

പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നിക്കിനേക്കാള്‍ പ്രായക്കൂടുതല്‍ ഉണ്ടോ?- അതെ. സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ നിക്കിനേക്കാള്‍ പത്ത് വയസിന് മുതിര്‍ന്നതാണ്.

പ്രിയങ്ക ആസ്മ രോഗിയാണോ?- അതെ ഞാനെപ്പോഴും എന്റെ ഇന്‍ഹേലര്‍ കയ്യില്‍ കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്.

പ്രിയങ്കയ്ക്ക് റോള്‍സ് റോയ്സ് കാര്‍ ഉണ്ടോ?- ഉണ്ട്.. മുംബൈയില്‍..അതിന് പെപ്‌സിയുടെ നിറമാണ്

