വേറിട്ട വേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോളിവുഡിലും ഹോളിവുഡിലും ഒരുപോലെ വേറിട്ട സാന്നിധ്യമാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. എന്നാൽ, താൻ ഇൗ കരുത്തുറ്റ വേഷങ്ങളത്രയും ചെയ്തതത് കടുത്ത ആസ്ത്മ അനുഭവിച്ചാണെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക ഇപ്പോള്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ.

അഞ്ചു വയസ്സു മുതല്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ആസ്ത്മ തന്റെ ജീവിതത്തെയോ കരിയറിനെയോ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രിയങ്ക പറയുന്നത്.

"എന്നെ അറിയാവുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം എനിക്ക് ആസ്ത്മയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതിലെന്താണ്‌ മറയ്ക്കാനുള്ളത്. എന്നെ ഒരിക്കലും ആസ്ത്മ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്ത്മയെ ഞാനാണ് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ സാക്ഷത്കരിക്കുന്നതില്‍ ആസ്ത്മ തടസ്സമായിട്ടില്ല"-പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാമ്പയിനിലും പ്രിയങ്ക അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷൊണാലി ബോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്‌കൈ ഈസ് പിങ്ക് എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് പ്രിയങ്കയുടെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ്. ഈയടുത്ത് അമേരിക്കന്‍ ഗായകനായ നിക്ക് ജോനാസുമായുള്ള വിവാഹനിശ്ചയം വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നു.

Content Highlights: Priyanka chopra about her astmatic condition, sky is pink, shonali bose, american singer nick jonas