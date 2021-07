മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ബ്രോ ഡാഡിയിൽ മകൾ കല്യാണി അഭിനയിക്കുന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ. മോഹൻലാലിനൊപ്പം കല്യാണി വേഷമിടുന്നതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഇരുവരുടെയും ചിത്രത്തിനൊപ്പം പ്രിയദർശൻ പങ്കുവച്ചത്.

"ഇന്ന് എനിക്ക് ദൈവം സമ്മാനിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. എന്റെ മകൾ കല്യാണി എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനു​ഗ്രഹമായ സുഹൃത്ത് മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നു.. പൃഥ്വിരാജിനും ആന്റണിക്കും നന്ദി..." പ്രിയദർശൻ കുറിച്ചു

പൃഥ്വിരാജും സിനിമയിൽ ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ബ്രോ ഡാഡിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. മീന, കനിഹ, മുരളി ​ഗോപി, സൗബിൻ, ലാലു അലക്സ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു കോമഡി ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീജിത്ത് എന്നും ബിബിൻ മാളിയേക്കലുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയെഴുതുന്നത്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് നിർമാണം. അഭിനന്ദൻ രാമാനുജം ഛായഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നു. ദീപക് ദേവാണ് സംഗീതം. എം ആർ രാജകൃഷ്‍ണനാണ് ഓഡിയോഗ്രാഫി.

