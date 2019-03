പുതുമുഖങ്ങളെ വച്ച് ഒരു സംവിധായകന്‍ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു. അതിലെ ഒരു പാട്ടിറങ്ങിയപ്പോള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഹൈപ്പ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് സിനിമയിലെ നായികയെ സംബന്ധിച്ച് സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒടുവില്‍ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ഭേദഗതികള്‍ വരുത്താന്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നു. സിനിമയിലെ മറ്റു പാട്ടുകള്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഡിസ്‌ലൈക്ക് ക്യാമ്പയിനുകള്‍ ശക്തമാകുന്നു. സിനിമ റിലീസിനെത്തിയപ്പോള്‍ ക്ലൈമാക്‌സിനെതിരെ വിമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉയരുന്നു. ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലൈമാക്‌സ് മാറ്റി ചിത്രീകരിച്ച് ചിത്രം വീണ്ടും പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നു. സംവിധായകനും അഭിനേതാക്കളും തമ്മില്‍ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരണങ്ങള്‍ ശക്തമാകുന്നു. സിനിമാകഥയെ വെല്ലുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അഡാര്‍ ലൗവ് എന്ന സിനിമയുടെ അണിയറയില്‍ നടന്നത്.

ഒരു ചാനല്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ സംവിധായകന്‍ ഒമര്‍ലുലു ചിത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രിയ വാര്യര്‍ക്കെതിരേ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നതോടെ കൂടുതല്‍ വിവാദങ്ങള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇതിനെതിരേ വിശദീകരണവുമായി പ്രിയ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു.

അതിനിടെ പ്രശാന്ത് മാമ്പുള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീദേവി ബംഗ്ലാവ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രിയ. സിനിമുടെ ടീസര്‍ ബോളിവുഡില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരുന്നു.

ഒരു വശത്ത് പ്രിയക്കെതിരേ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ ശക്തമാകുമ്പോള്‍ മറു വശത്ത് അവരില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാളുകളുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് ബോളിവുഡ് നടനും എം.പിയുമായ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ. ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ പ്രിയക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.

പ്രിയ ഒരിക്കല്‍ സൂപ്പര്‍താരമാകുമെന്നും വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ ആ നേട്ടത്തിലേക്ക് പ്രിയ എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ഇപ്പോള്‍. ഇതിലും കൂടുതല്‍ പ്രചോദനം നല്‍കുന്ന വാക്കുകള്‍ വേറെയില്ലെന്ന് പ്രിയ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

പ്രിയയുടെ ആദ്യ ഹിന്ദി ചിത്രമായ ശ്രീദേവി ബംഗ്ലാവ് ബോളിവുഡില്‍ വലിയ വാര്‍ത്തയായതിന് പിന്നില്‍ ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്. അന്തരിച്ച നടി ശ്രീദേവിയുടെ കഥയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന തരത്തില്‍ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിനെതിരേ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ശ്രീദേവിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ബോണി കപൂര്‍ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ വിവാദങ്ങളില്‍ കഴമ്പില്ലെന്നും സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ സത്യവസ്ഥ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താമെന്നുമുള്ള നിലപാടിലാണ് സംവിധായകന്‍.

