രണം പരാജയമാണെന്ന പൊതുപരിപാടിയില്‍ സമ്മതിച്ച പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ രണത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കളില്‍ ഒരാളായ ബിജു ലോസണ്‍. തീയേറ്ററുകളില്‍ ഓടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ബിജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ പൃഥ്വി നടത്തിയ പ്രതികരണത്തോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് നടന്‍ റഹമാന്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. റഹമാന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പ്രതികരണത്തിന്റെ താഴെയാണ് ബിജു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പൃഥ്വി പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും ചിത്രം ഗംഭീരമാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ശരാശരിയാണെന്നും ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ ബിജു ലോസനെ ടാഗ് ചെയ്ത്‌കൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ കമന്റിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ബിജു തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ശരിയാണ് ഈ ചിത്രം പരീക്ഷണമായിരുന്നുവെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പണം മുടക്കി സിനിമ നിര്‍മിക്കണമായിരുന്നു. അല്ലാതെ നിര്‍മാതാവിന്റെ പണമായിരുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.സിനിമയ്ക്ക്‌ ശരാശരി പ്രതികരണമാണ് .പക്ഷേ സിനിമ തീയേറ്ററുകളില്‍ ഓടികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അദേഹം ഒരു പൊതു വേദിയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പറയാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു ബിജു പറഞ്ഞു.

ബിജു ലോസണിന്റെ ലോസണ്‍ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റും ആനന്ദ് പയ്യന്നൂരിന്റെ യെസ് സിനിമ കമ്പനിയും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'കൂടെ' പോലുള്ള സിനിമകള്‍ വിജയമാകും. 'രണം' പോലുള്ള സിനിമകള്‍ വിജയിച്ചെന്നു വരില്ല. ഒരു പത്തു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകള്‍ക്കു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്കു തന്നെ സങ്കടമാകുമെന്നാണ് പൃഥ്വി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍ ഈ പരാമര്‍ശം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായി. തീയേറ്ററുകളില്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ചിത്രം പരാജയമാണെന്ന് അതിലെ നായകന്‍ തന്നെ പറഞ്ഞതിന് വിമര്‍ശനവുമുണ്ടായി. പിന്നാലെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ പൃഥ്വിക്കൊപ്പം ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച റഹ്മാന്‍ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിനെ പേരെടുത്ത് പറയാതെയുള്ള റഹ്മാന്റെ പ്രതികരണം. 1986 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം 'രാജാവിന്റെ മകനി'ലെ ഹിറ്റ് ഡയലോഗിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു റഹ്മാന്റെ പ്രതികരണം.

ContentHighlights: pritviraj commented against ranam, rahman against pritviraj ranam producer against pritvi raj, ranam malayalam movie