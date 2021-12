ബിസ്‍ക്കറ്റ് കിംഗ്' എന്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജൻ പിള്ളയുടെ ജീവിതം ഹിന്ദിയിൽ വെബ് സീരീസ് ആകുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് ആണ് സീരീസിൽ രാജൻ പിള്ളയായി അഭിനയിക്കുക.

പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയാണ് സീരിസ് സംവിധാനവും ചെയ്യുകയെന്നും യൂദ്ലി ഫിലിംസ് പങ്കുവച്ച ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ പൃഥ്വിയുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്ന് വാർത്തയിൽ ഔദ്യോ​ഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.

യൂദ്‍ലി ഫിലിംസ് തന്നെ ആണ് രാജൻ പിള്ളയുടെ ജീവിതം സീരീസാക്കാനുള്ള അവകാശം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‍ഫോമിലാകും റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

