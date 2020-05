കാളിദാസ് ജയറാമിനെ നായകനാക്കി സന്തോഷ് ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍. മഞ്ജു വാര്യരും സിനിമയില്‍ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ്.

ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സന്തോഷ് ശിവന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സിനിമയുടെ ആമുഖത്തിന് ശബ്ദം നല്‍കുന്നത് പൃഥ്വിരാജാണെന്നും അത് സിനിമയില്‍ വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇതിന്റെ റെക്കോര്‍ഡിങ് കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പൂര്‍ത്തിയായതായും സന്തോഷ് ശിവന്‍ പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്‍പ് തന്നെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായ സിനിമയാണ് ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍. ചില പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകറെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ഇതുകൂടാതെ സിനിമയുടെ തമിഴ് പതിപ്പില്‍ ഹാസ്യതാരം യോഗി ബാബുവായിരിക്കും ശബ്ദം നല്‍കുന്നതെന്നും സന്തോഷ് ശിവന്‍ പറയുന്നു. തമിഴ് പതിപ്പിന്റെ മറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ഇതുവരെയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി സന്തോഷ് ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത അനന്തഭദ്രം, ഉറുമി എന്നീ സിനിമകളിലാണ് മുന്‍പ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്.

ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തില്‍ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍. ലെന്‍സ്മാന്‍ സ്റ്റൂഡിയോസ് എന്ന ദുബായ് ആസ്ഥാനമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍. എസ്തര്‍ അനില്‍, സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍, നെടുമുടി വേണു, ബേസില്‍ ജോസഫ്, അജു വര്‍ഗീസ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

