പുതുവർഷപുലരിയിൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനവുമായി പൃഥ്വിരാജ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിർച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പൃഥ്വിരാജ്.

‘ സിനിമാ നിർമാണത്തിന്റെ കലയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഇതൊരു പുതിയ അധ്യായമായിരിക്കും. മാറുന്ന കാലം, പുതിയ തരം വെല്ലുവിളികൾ, നൂതനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഒരു ഇതിഹാസ കഥയും’ . സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ച് താരം കുറിച്ചു.

പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും മാജിക്ക്‌ ഫ്രെയിംസും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം. ഗോകുൽരാജ് ഭാസ്കർ ആണ് സംവിധായകൻ.

മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിൽ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങും. പേരിട്ടില്ലാത്ത സിനിമയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തുവിടുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

