പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍ നായകനാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ്. നടനും സംവിധായകനുമായ ലാലിന്റെ മകന്‍ ലാല്‍ ജൂനിയര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ബുധനാഴ്ച്ച തുടങ്ങി.

ചിത്രത്തിലെ പൃഥ്വിയുടെ ലുക്ക് ആണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയിലെ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. 'ഓരോ സിനിമ കഴിയുന്തോറും രാജുവേട്ടന്‌ ഗ്ലാമര്‍ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്‌. നിറയെ പൂക്കളുള്ള കറുത്ത ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ച് കാറിനരികില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പൃഥ്വിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പുതിയ ഗെറ്റപ്പ് കണ്ട് ആരാധകര്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു. ആഡംബരക്കാറുകളോടുള്ള കമ്പമുളള സൂപ്പര്‍താരത്തിന്റെ റോളിലാണ് പൃഥ്വി ചിത്രത്തിലെത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

മിയ, ദീപ്തി സതി എന്നിവരാണ് നായികമാര്‍. മാജിക് ഫ്രെയിംസുമായി ചേര്‍ന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണം. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ചിത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. വെഹിക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായാണ് സുരാജ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് സൂചനകള്‍. സച്ചിയാണ് തിരക്കഥാകൃത്ത്.

ആടുജീവിതം, ബ്രദേഴ്‌സ് ഡേ, തുടങ്ങിയവയാണ് പൃഥ്വി അഭിനയിക്കുന്ന മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍.

