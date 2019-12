സിനിമയില്‍ നിന്നും മൂന്നുമാസത്തെ അവധിയെടുത്ത് പൃഥ്വിരാജ്. അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ശനിയാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞെന്നും ഇനി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ളത് ബ്ലെസി ചിത്രം ആടുജീവിതമാണെന്നും അതിനു മുമ്പ് താനൊന്നു വിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പൃഥ്വി പറഞ്ഞു. ഫെയ്​സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്ന വികാരഭരിതമായൊരു കുറിപ്പിലൂടെ പൃഥ്വി വിവരിക്കുന്നു.

താന്‍ സിനിമയില്‍ നിന്നും മൂന്നുമാസത്തേക്ക് അവധിയെടുത്തതായി ഓര്‍മയില്‍ പോലുമില്ല. തന്റെ ഈ തീരുമാനത്തില്‍ സന്തോഷിക്കുന്ന രണ്ടു സത്രീകളുണ്ടെന്നും അവര്‍ തന്നെ കാത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്നും പൃഥ്വി പറയുന്നു.

പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫെയ്​സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

അയ്യപ്പനും കോശിയും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ലൊക്കേഷനില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചുപോരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു വര്‍ഷമായി എനിക്കറിയാത്ത കാര്യമാണ് മുമ്പിലുളളത്. അടുത്ത മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ഞാന്‍ സിനിമയില്‍ നിന്നും അവധിയെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ബ്രേക്ക്!! ദിവസേന രാവിലെ ഉണര്‍ന്നെണീറ്റ് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ലാതെ അന്നത്തെ ഷൂട്ടിന് പോവുക. ഈ ബ്രേക്കും ഒരു വ്യായാമമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്ടായ ആടുജീവിതത്തിനായുള്ളത്.. സിനിമയമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു മൂന്നു മാസം.. അങ്ങനെയൊന്ന് എന്റെ ഓര്‍മ്മയിലേ ഇല്ല.. ഇത് ശരിയോ ഞാന്‍ സന്തുഷടനാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ തീരുമാനത്തില്‍ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്ന രണ്ടു സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഞാനിതെഴുതുമ്പോള്‍ അവരെന്നെ കാത്ത് വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. ഞാന്‍ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അതിലൊരാള്‍ ഉറങ്ങിക്കാണും. എന്നാലും നാളെ ഞായര്‍ ആയതുകൊണ്ട് അവളുടെ അമ്മ അവളെ ഉറക്കാതെ ഇരുത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിര്‍മാണത്തിലുളള രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ഉടനെ റിലീസാകും. എന്നെയും എന്റെ കമ്പനിയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും താത്പര്യപ്പെട്ട തിരക്കഥയാണതിന്റേത്. അപ്പോള്‍ ഇരുപതിന് ഏവരെയും തീയേറ്ററില്‍ വച്ചു കാണാം.

സുപ്രിയയ്ക്കും തന്നെ ദാദ എന്നു വിളിക്കുന്ന മകള്‍ അലംകൃതയ്ക്കുമരികിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷമാണ് പൃഥ്വി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയില്‍ സജീവമായതിനാല്‍ വീട്ടിലേക്ക് വരവ് കുറവാണെന്നും പൃഥ്വി എന്നു വരുമെന്നാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള ആകുലതകള്‍ ഭാര്യ സുപ്രിയ നിരന്തരം സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെക്കാറണ്ട്. സുപ്രിയ പൃഥ്വിയെക്കുറിച്ചെഴുതുന്ന പരിഭവക്കുറിപ്പുകള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ പോലും പ്രശസ്തമാണ്.

Content Highlights : prithviraj sukumaran fb post taking break from cinema for three months spending with family