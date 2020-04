അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടടന്‍ ഋഷി കപൂറിനെ അനുസ്മരിച്ച് നടന്‍ പൃഥ്വിരാജ്. അതുല്‍ സബര്‍വാളിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ 2013-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ഔറംഗാസേബില്‍ ഇരുവരും വേഷമിട്ടിരുന്നു.

"ഇത് സിനിമയ്ക്ക് സങ്കടകരമായ ആഴ്ച്ചയാണ്. നിത്യശാന്തി നേരുന്നു ഋഷി സാര്‍. ഔറംഗാസേബില്‍ അദ്ദഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കിടാന്‍ ലഭിച്ച സമയത്തിന് ഞാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെന്നെ പേരെടുത്തു വിളിക്കാനാവില്ലെന്ന് എപ്പോഴു പരയാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുത്തച്ഛന്‍റെ പേരും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ..വിടനല്‍കുന്നു ഇതിഹാസമേ..‌ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ മിസ് ചെയ്യും". പൃഥ്വി കുറിച്ചു.

പൃഥ്വിയുടെ ഭാര്യയും നിര്‍മാതാവുമായ സുപ്രിയയും ഋഷി കപൂറിന് ആദരാഞ്ജലികള്‍ നേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

"ഇത് സിനിമയ്ക്ക് ഏറെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ വാരമാണ്. അഭിനയ ഇതിഹാസം ഋഷി കപൂര്‍ ഇനി നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിനയം, നൃത്തം, നിറങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ സ്വെവറ്ററുകള്‍, തോളിലൂടെ ഇടുന്ന സ്കാര്‍ഫ് ഇതെല്ലാം തലമുറകളെ ആനന്ദിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഔറംഗാസേബിന്റെ ചിത്രീകരണ വേളയില്‍ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആത്മാവിന് പ്രാര്‍ഥനകള്‍"

