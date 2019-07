നടന്‍ പൃഥ്വിരാജിന്റെ വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചില സമയങ്ങളില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂള്‍ പഠനത്തിന് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് ഓസ്‌ട്രേലിയലില്‍ പഠിക്കാന്‍ പോയെന്നും ബിരുദധാരിയാണെന്നും ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോള്‍ മറു കൂട്ടര്‍ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാമുള്ള ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൃഥ്വിരാജ് നല്‍കി. മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ ആദരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയില്‍ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയപ്പോള്‍. എറണാകുളം സെന്റ് തേരേസാസ് കോളേജിലെ മിടുക്കികളായ വിദ്യാര്‍ഥികളെ സാക്ഷിയാക്കി പൃഥ്വി പറഞ്ഞു. 'ഞാന്‍ പ്ലസ്ടുവും ഗുസ്തിയുമാണ്'. തോറ്റുപോയെന്ന് കരുതി നിരാശപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് പൃഥ്വിയുടെ വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കാം.

റാങ്ക് ജേതാക്കളെ ആദരിക്കാനെത്തിയ താരം, ആ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സന്ദേശം നല്‍കിയാണ് വേദി വിട്ടിറങ്ങിയത്. സമ്പ്രദായിക വിദ്യഭ്യാസരീതികള്‍ക്ക് നേരേ വിരല്‍ ചൂണ്ടുകയാണ് പൃഥ്വിയുടെ വാക്കുകള്‍.

'ഞാന്‍ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയുമാണ്. സ്‌കൂള്‍ പഠനത്തിനു ശേഷം കോളേജില്‍ ചേര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ അതു പൂര്‍ത്തിയാക്കും മുന്‍പ് പഠനം നിര്‍ത്തി, സിനിമയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്ത ഒരാളാണ്. നല്ല അക്കാദമിക് കരിയര്‍ പിന്‍തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും ഞാനൊരു ഉദാഹരണമല്ലെന്നു കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍. (a + b)2 എന്താണെന്ന് ജീവിതത്തില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഓര്‍ക്കേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷ എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമായി നമുക്ക് മുന്നില്‍ ഉണ്ട്.



ഒരു പരീക്ഷ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ജീവിതത്തില്‍ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് മുന്നില്‍ ഓരോ ദൗത്യം ഉണ്ടാവും. അതിലിപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്നു വെച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലുള്ള അക്കാദമിക് മെറ്റീരിയലും സിലബസും നന്നായി പഠിച്ച് അതില്‍ നിങ്ങളുടെ നൈപുണ്യം തെളിയിക്കുക എന്നതാണ്. ആ ദൗത്യത്തോട് നിങ്ങള്‍ കാണിച്ച അര്‍പ്പണബോധത്തിന് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരമാണ് റാങ്കും മാര്‍ക്കുമെല്ലാം. ഇനിയും ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു പോവുമ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയ ജോലിയോട് നിങ്ങള്‍ കാണിച്ച ആറ്റിറ്റിയൂഡ് അതു ഓര്‍മ വയ്ക്കുക. ഈ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തില്‍ മുന്നോട്ടു വേണ്ടത്. അത് നാളെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ആണെങ്കിലും കുടുംബജീവിതമാണെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നിറഞ്ഞ ഒരു കടമ നിറവേറ്റേണ്ട സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ഈ മനോഭാവം കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കുക'- പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നു.

ഞാന്‍ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്മ തടസ്സം പറഞ്ഞില്ല. 'ആ നീയിങ്ങ് പോര്' എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ എന്നില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഇവിടൊന്നും എത്തില്ലായിരുന്നു- പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

