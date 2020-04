ആടുജീവിതം ചിത്രീകരണത്തിനായി ജോര്‍ദാനിലെത്തിയ പൃഥ്വിരാജും സംഘവും ഷൂട്ടിങ്ങ് റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ചത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ജോര്‍ദാനിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പങ്കപവച്ചിരിക്കുകയാണ് പൃഥ്വി. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യമനുസരിച്ച് തങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായിരിക്കില്ല അധികാരികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയെന്ന് തങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന പൃഥ്വി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ ഇവിടുത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും അവ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതായും വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിവരാന്‍ സാധിക്കാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ചേര്‍ന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കാമെന്നും പ്രത്യാശിക്കാമെന്നുമുള്ള വാക്കുകളോടെയാണ് പൃഥ്വി കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

പൃഥ്വിയുടെ പോസ്റ്റ്

ഈ കഠിനമായ സമയങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാന്‍ ഓരോരുത്തരും അവര്‍ക്കാവുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. 24/03/2020 ന് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ആടുജീവിതത്തിന്റെ ജോര്‍ദാനിലെ ഷൂട്ടിംഗ് താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങള്‍ ഐസൊലേറ്റഡായും വേണ്ട സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുത്തുമാണ് വാദി റം മരുഭൂമിയില്‍ ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നതെന്ന് അധികാരികള്‍ക്ക് മനസിലായതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങ് പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുവാദം ലഭിച്ചു.

പക്ഷെ നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ജോര്‍ദാനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കേണ്ടതായി വന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച അനുമതി റദ്ദാക്കേണ്ടിയും വന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ടീം വാദി റം മരുഭൂമിയിലെ ക്യാമ്പിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഷൂട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അനുമതി തത്കാലം പെട്ടെന്നൊന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നറിയിച്ചതിനെതുടര്‍ന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷന്‍.

ഏപ്രില്‍ രണ്ടാം വാരം വരെ വാദി റമ്മില്‍ താമസിക്കാനും ചിത്രീകരിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതിനാല്‍, സമീപ ഭാവിയിലേക്കുള്ള താമസത്തിനും ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള കരുതല്‍ ഞങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ആ ടൈംലൈനിനപ്പുറം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ടീമില്‍ ഒരു ഡോക്ടര്‍ ഉണ്ട്, അവര്‍ ഓരോ 72 മണിക്കൂറിലും ഓരോ ക്രൂ അംഗത്തിനും വൈദ്യപരിശോധന നടത്തുന്നു, സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച ജോര്‍ദാനിലെ ഡോക്ടറും ഞങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍, 58 അംഗങ്ങളുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കില്ല അധികാരികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും ഇവിടുത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും ഞങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നി.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു, ഉചിതമായ സമയവും അവസരവും വരുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അതുവരെ, നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഒപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം ഉടനെ തന്നെ സാധാരണ നിലയിലാകാന്‍ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാര്‍ഥിക്കാം പ്രത്യാശിക്കാം...

Content Highlights : Prithviraj About Aadujeevitham shooting in Jordan waiting to come back to india