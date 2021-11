ബോളിവുഡ് നടി പ്രീതി സിന്റയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവ് ജീന്‍ ഗൂഡനൗവിനും വാടകഗര്‍ഭപാത്രത്തിലൂടെ ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പിറന്നു. നടി തന്നെയാണ് ഈ വിവരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഈ വിവരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതില്‍ താന്‍ ആവേശഭരിതയാണെന്നും പ്രീതി കുറിച്ചു.

ജിയ സിന്റ ഗൂഡനൗ, ജയ് സിന്റെ ഗൂഡനൗ എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

ക്രിമിനല്‍ സൈക്കോളജിയില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരിയായ പ്രീതി മണിരത്‌നം സംവിധാനം ചെയ്ത ദില്‍സേ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അതേ വര്‍ഷം തന്നെ സോള്‍ജിയര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലും നായികയായെത്തി. കല്‍ ഹോ നഹോ, ദില്‍ ചാഹ്‌തേ ഹേ, കഭി അല്‍വിദാ നാ കഹ്ന, വീര്‍ സാര, സലാം സമസ്‌തേ തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങള്‍.

2016 ലാണ് അമേരിക്കന്‍ സ്വദേശിയായ ജീന്‍ ഗൂഡനൗവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം താല്‍ക്കാലികമായി ഒരു ഇടവേളയെടുത്തുവെങ്കിലും വൈകാതെ പ്രീതി അഭിനയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. റോക്കി ഓര്‍ റാണി കി പ്രേം കഹാനി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പ്രീതി ഇപ്പോള്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

