താടിയുള്ളവരെ ഭയക്കുന്ന പൊഗണോഫോബിയ രോഗമുള്ള ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായി പ്രതാപ് പോത്തന്‍ എത്തുന്നു. കാഫിര്‍ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം പുതുമുഖ സംവിധായകന്‍ വിനോദ് കരിക്കോട് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

രഘുരാമന്‍ എന്നാണ് പ്രതാപ് പോത്തന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായ രഘുരാമന്റെ ഭാര്യയായി നീനാ കുറുപ്പും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നു. ഓഫീസും വീടുമായി കഴിയുന്ന ഇയാള്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെയൊന്നും പരിചയമില്ല. പൊഗണോഫോബിക് കൂടിയായ ഇയാള്‍ക്ക് ഭീകരവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ കീറിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട്. രഘുരാമന്റയെും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന നിര്‍ണായക സംഭവങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടു പോവുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

കൊല്ലമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്‍ എന്നും ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ടെക്‌സാസ് ഫിലിം ഫാക്ടറിയുടെ ബാനറില്‍ അംജിത് എസ് കോയ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ശ്യാം അമ്പാടിയാണ്. ഗാനരചന ജോയ് തമലം; സംഗീതം റോണി റാഫേല്‍. വീണാ നായര്‍, ജോജു ജോര്‍ജ്, കെ പി എ സി ശാന്ത, ഫവാസ് അലി, ദില്‍ഷാന തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലഭിനയിക്കുന്നു.

