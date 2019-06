കാശ്മീരിലെ ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുന്നതിനിടെ തനിക്കുണ്ടായ ഒരു മോശം അനുഭവം പങ്കു വെച്ച് പ്രകാശ് രാജ്. ഒപ്പം നിന്ന് സെല്‍ഫിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സ്വന്തം മകളോടൊപ്പം ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ സമീപിച്ചുവെന്നും എന്നാല്‍ ഫോട്ടോ എടുത്തതിനു ശേഷം അത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറയുന്നു. താന്‍ മോദിയുടെ ആശയങ്ങളെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിനാലാണ് അയാള്‍ അപ്രകാരം പെരുമാറിയതെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ പ്രകാശ് രാജ് പറയുന്നു.

പ്രകാശ് രാജിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ ഉള്ളടക്കം

കാശ്മീരിലെ ഗുല്‍മാര്‍ഗിലെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങവെ ഒരു സ്ത്രീയും കുട്ടിയും എന്നോടൊപ്പം ഒരു സെല്‍ഫി ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നു. അവരോടൊപ്പം അവരുടെ ചെറിയ മകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ സെല്‍ഫിയില്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം നിന്നു. അവര്‍ക്കത് വലിയ സന്തോഷമായി. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഇടപെട്ട് ആ സെല്‍ഫി നീക്കം ചെയ്യാന്‍ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാന്‍ മോദിയുടെ ആശയങ്ങളോട് എതിര്‍ത്തു നിന്നതിനാണ് അത്. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെല്ലാം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ കരച്ചിലായി.

ഞാന്‍ അയാളെ അടുത്തു വിളിച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു. സര്‍..ഞാനോ മോദിയോ അല്ല താങ്കളും താങ്കളുടെ ഭാര്യയും വിവാഹിതരാകാന്‍ കാരണം. അവര്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ഭാഗ്യവതിയായ മകളെ തന്നു.. നല്ലൊരു ജീവിതം നിങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കു വെച്ചു.. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെ അവര്‍ മാനിക്കുന്നതു പോലെ അവരുടേത് നിങ്ങളും മാനിക്കുക.. വെക്കേഷന്‍ നന്നയായിരിക്കട്ടെ.. അയാള്‍ ഒന്നും പറയാതെ നിന്നു. ഹൃദയത്തില്‍ വിങ്ങലുമായാണ് ഞാന്‍ പടിയിറങ്ങിയത്. അയാള്‍ ഫോട്ടോ നീക്കം ചെയ്യുമായിരിക്കാം.. ഇല്ലായിരിക്കാം.. പക്ഷേ അവരുടെ മുറിവ് മായ്ക്കാന്‍ അയാള്‍ക്കാകുമോ?

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ പ്രകാശ് രാജ് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി മൗനം പാലിച്ചുവെന്നും ഒരു യഥാര്‍ഥ ഹിന്ദുവിന് ഇത്തരം കൃത്യങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബാംഗ്ലൂര്‍ സെന്ററില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

