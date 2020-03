താന്‍ സ്വയം കാറന്‍റൈന് വിധേയനാവുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നടന്‍ പ്രഭാസ്. പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വിദേശത്തായിരുന്ന താരം ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വയം ക്വാറന്‍റൈന് വിധേയനാവുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

കോവിഡ് 19 ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താരത്തിന്‍റെ തീരുമാനം. എല്ലാവരും കൃത്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കണമെന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണമെന്നും താരം ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കെ.കെ രാധാകൃഷ്ണ കുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്‍റെ ഭാഗമായി ജോര്‍ജിയയിലായിരുന്നു താരം. പ്രഭാസിന്‍റെ കരിയറിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.ചിത്രത്തിലെ നായികയായ പൂജ ഹെഗ്ഡേ നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു. താന്‍ സ്വയം ക്വാറന്‍റൈന് പോവുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പൂജ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

