നിരവധി സിനിമാ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് മേയ് 11-ന് ശേഷം സിനിമാ ചിത്രീകരണ-നിര്‍മാണ ജോലികള്‍ പുനരാരംഭിക്കാമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ വിജയ് ചിത്രം മാസ്റ്റര്‍, കമല്‍ഹാസന്റെ ഇന്ത്യന്‍ 2, ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ നായകനായ ഡോക്ടര്‍ എന്നീ സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്ക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചു.

ബിഗ് ബഡ്ജറ്റില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന മിക്ക തമിഴ് സിനിമകളുടെയും നിര്‍മാണ ജോലികള്‍ ഈയാഴ്ച തന്നെ തുടങ്ങാനാണ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഹൗസുകളുടെ പദ്ധതി. ഇതില്‍ ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ മാസ്റ്ററാണ്. വിജയും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഹിറ്റ് സംവിധായകന്‍ ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമാണ് മാസ്റ്റര്‍. ഇതിലെ കുട്ടി സ്‌റ്റോറി എന്ന ഗാനം വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു.

ഫിലിം എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അഥവാ ഫെഫ്‌സി പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക പത്രകുറിപ്പില്‍ 10-ഓളം സിനികള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ അനുമതി തേടിയിരുന്നു.

ത്രിഷ നായികയായ രാങ്കി, വിശാലിന്റെ ചക്ര, നയന്‍താര നായികയായ മൂക്കുത്തി അമ്മന്‍, പ്രഭു സോളമന്റെ കുംകി 2, കാര്‍ത്തിക്ക് സുബ്ബരാജിന്റെ കീര്‍ത്തി സുരേഷ് നായികയായ പെന്‍ഗ്വിന്‍ എന്നീ സിനിമകളും രണ്ട് വെബ് സീരിസും ജോലികള്‍ പുനരാരംഭിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Thank you all nanbar Thalapathy fans 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Read all your comments & overhelmed with your lovely support. #Master Post Production works getting started from Tommorow 👍🏻👍🏻👍🏻

Stay Home Stay safe!! Love u all ❤️❤️ pic.twitter.com/fnm04APxzM