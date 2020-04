ബോളിവുഡിലെ പല പ്രമുഖ താരങ്ങളെയും പുതിയ സിനിമയായ ഹംഗാമ 2-വിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ അവര്‍ അത് നിരസിച്ചുവെന്നും സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍. 2003-ല്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍ തന്നെ സവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഹംഗാമ. ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി സമീപിച്ചിപ്പോഴാണ് താരങ്ങള്‍ താത്പര്യക്കുറവ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും കഥ ഞാന്‍ നിരവധി പേരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാന, കാര്‍ത്തിക് ആര്യന്‍, സിദ്ധാര്‍ഥ് മല്‍ഹോത്ര എന്നിവരതില്‍പ്പെടും. അവരെല്ലാം ഹംഗാമ 2 ചെയ്യാനുള്ള താത്പര്യക്കുറവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് മീസാനുമായി കരാറൊപ്പിടുന്നത്. ഞാന്‍ അഞ്ച് വര്‍ത്തിലധികമായി ഹിന്ദി സിനിമാ മേഖലയിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ കാലഹരണപ്പെട്ടുവെന്ന് അവര്‍ കരുതുന്നുണ്ടാകും'- ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തന്റെ കഴിവില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായി ജോലി ചെയ്യാനാണ് തനിക്ക് താത്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ' മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവര്‍ താത്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോടും യാചിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്താല്‍ മതി'.

നിരവധി തവണ ഒരു നടനോട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോള്‍, അവര്‍ ചായ തന്ന് സത്കരിക്കും. ബഹുമാനം കാണിക്കും. പക്ഷേ പിന്നീട് അവഗണിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ വിശ്വാസക്കുറവായിരിക്കും.' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇതുവരെയും സിനിമയുടെ പുരോഗതിയില്‍ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആദ്യ സിനിമയ്ക്കും രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുമുള്ള ആകെയുള്ള സാമ്യത ആശയക്കുഴപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2003-ല്‍ ഇറങ്ങിയ ചിത്രത്തില്‍ പരേഷ് രാവല്‍, ഷോമ ആനന്ദ്, അക്ഷയ് ഖന്ന, അഫ്താഭ് ശിവദാസനി, റിമി സെന്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്തത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും പരേഷ് രാവല്‍ ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മീസാന്‍, ശില്‍പ ഷെട്ടി, പ്രണിത സുഭാഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റു അഭിനേതാക്കള്‍.

Content Highlights: popular bollywood actos rejected film as they thought he was outdated says director Priyadarshan