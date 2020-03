കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുക്കാന്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക് ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോള്‍ ദുരിതത്തിലായ ഒരു ജനവിഭാഗമുണ്ട്. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനായി പണിയെടുക്കുന്ന ദിവസ വേതനക്കാര്‍. നാളേയ്ക്കായി ഒന്നും കരുതി വയ്ക്കാനാവാത്ത സഹജീവികളെക്കൂടി ഓരോരുത്തരും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി നടി പൂര്‍ണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

"ഈ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത്, മഴക്കാലത്തേക്കായി പണം മിച്ചം വയ്ക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കാത്തവരുടെ കൂടെയാണ് എന്റെ ഹൃദയം, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന്‍ പാടുപെടുന്ന ദിവസ വേതനക്കാരുടെ കൂടെയാണ്. ഇത് ഉറപ്പായും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ സമയമാണ്, വൈകാരിക തകര്‍ച്ചയുടെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുന്ന ചില സഹജീവികളെ നാം കണ്ടേക്കാം. അവര്‍ ഉത്കണ്ഠയും നിരാശയും കോപവും ദു:ഖവും പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം.

ആ വികാരങ്ങള്‍ ഭയത്തില്‍ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവരുടെ നിലനില്‍പ്പിന്റെ അനിശ്ചിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്ന ഭയം, അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ പോലും നിറവേറ്റാനാവില്ലെന്ന ഭയം.

അവരുടെ പോരാട്ടം യഥാര്‍ത്ഥമാണ്. പ്രബലരായി ജനിക്കാത്തവരുടെ പോരാട്ടം. നമുക്ക് അവരോട് ദയയും ഔദാര്യവും പരിഗണനയും പുലര്‍ത്താം. നമ്മള്‍ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തോട് കടപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു നിമിഷമെടുക്കാം.

നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണുക .. കാരണം നമ്മള്‍ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാട് പ്രകടമാക്കുന്നത്. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയത്തെ നേരിടാന്‍ അവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം.. ഇതാകട്ടെ പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവട് വയ്പ്പ്." പൂര്‍ണിമ കുറിച്ചു

Content Highlights : Poornima Indrajith Ask People To help daily wagers lock down corona outbreak