മുംബൈ: ലോക്​ഡൗൺ ലംഘിച്ച് കാറിൽ കയറിയതിന് മോഡലും ബോളിവുഡ് താരവുമായ പൂനം പാണ്ഡെ അറസ്​റ്റിലായെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. സുഹൃത്തിനൊപ്പം കാറിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ മുംബെെ മറെെൻ ഡ്രെെവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇത് സത്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രം​ഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് പൂനം പാണ്ഡെയിപ്പോൾ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് താൻ തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ കാണുകയായിരുന്നുവെന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പൂനത്തിന്റെ വിശദീകരണം. താനും സുഹൃത്തും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു.

പൂനത്തിനെയും സുഹൃത്തിനെയും സാം അഹമ്മദിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബി.എം.ഡബ്ല്യു കാർ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇരുവർക്കുമെതിരെ ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 188, 269 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾക്കൊപ്പം ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തുവെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ പൂനത്തിനെ പരിഹസിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ മീമുകൾ തരം​ഗമായി. തുടർന്നാണ് നടി വിശദീകരണവുമായി രം​ഗത്തുവന്നത്.

