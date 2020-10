നടി ഭാവനയെ മരിച്ചവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത നടൻ ഇടവേള ബാബുവിന്റെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി താരസംഘടനയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച പാർവതിയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി സിനിമാ-രാഷ്ട്രീയ രം​ഗത്തെ പ്രമുഖർ.

പാർവതിയിൽ നിന്നാണ് യഥാർഥ സ്ത്രീത്വം എന്തെന്ന് കലാകാരികൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്ന് കവിയും സംവിധായകനും ​ഗാനരചയിതാവുമായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കുറിച്ചപ്പോൾ നിലപാടുകള്‍ തന്റേടത്തോടെ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറയാൻ പാര്‍വ്വതിയെപോലെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെ നമുക്ക് വേണമെന്നായിരുന്നു പി.കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ പ്രതികരണം.

ഞാനിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയേ കണ്ടു...നല്ല പെണ്ണത്തമുള്ള ധീരയായ പെൺകുട്ടി എന്നാണ് നടൻ ഹരീഷ് പേരടി കുറിച്ചത്.

വ്യക്തിപരവും കരിയര്‍പരവുമായ നഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതകള്‍ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും വിഷയങ്ങളില്‍ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ധീരതയെന്ന് വി.ടി ബൽറാം പ്രതികരിച്ചു.

