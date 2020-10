ലോക്ഡൗൺ കാലമായതിനാൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്ന തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുന്നതോടെ ഒട്ടേറെ സിനിമകളാണ് പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യ ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതി നേടാനൊരുങ്ങുകയാണ് വിവേക് ഒബ്രോയി നായകനായ പി.എം. നരേന്ദ്ര മോദി. 2019-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ഈ മാസം 15-ന് വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യും.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ മോദിയായാണ് വിവേക് ഒബ്രോയി എത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായുള്ള താരത്തിന്റെ വേഷപ്പകർച്ച ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. ഒമം​ഗ് കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. വിവേക് ഒബ്രോയിയും അനിരുദ്ധ ചൗളയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്.

