കൊച്ചി: ‘ദി ഡാർക്ക് ഷേഡ്സ് ഓഫ് ആൻ എയ്ഞ്ചൽ ആൻഡ് ദി ഷെപ്പേഡ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന് പ്രദർശനാനുമതി നൽകരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. പാലക്കാട് ഷോളയൂരിലെ പി.ജി. ജോൺ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സെൻസർ ബോർഡുൾപ്പെടെ എതിർകക്ഷികളുടെ വിശദീകരണം തേടി.

ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ കടുത്ത മനോവേദനയുണ്ടായെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അതിൽ വൈദികവേഷം ധരിച്ചെത്തുന്ന പുരോഹിത കഥാപാത്രം കന്യാസ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. മലയാളം, തമിഴ്, പഞ്ചാബി ഭാഷകളിലാണ് ചലച്ചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

