നടി വനിത വിജയകുമാറുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പീറ്റർ പോളിനെതിരേ പരാതി നൽകി മുൻഭാര്യ എലിസബത്ത് ഹെലൻ.

താനുമായി വിവാഹമോചനം നേടാതെയാണ് വനിതയെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടാക്കാട്ടിയാണ് എലിസബത്ത് വടപ്പളനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷങ്ങളായി ഇവർ പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുകയാണ്. ഈ ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നെയിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. തമിഴിലും ബോളിവുഡിലും ഹോളിവുഡിലും ശ്രദ്ധേയനായ വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്‌സ് എഡിറ്ററാണ് പീറ്റര്‍. കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വനിതയുടെ മൂന്നാം വിവാഹമാണിത്.

