ലോസ് ആഞ്ജലീസ്: ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനും നടനും നിര്‍മാതാവുമായ പീറ്റര്‍ ബൊഗ്‌ഡോനൊവിച്ച്‌ (82) അന്തരിച്ചു. വാര്‍ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റാണ് മരണവാര്‍ത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വോയേജ്‌ ടു ദി പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് പ്രീഹിസ്റ്റോറിക് വിമണ്‍ എന്ന സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബൊഗ്‌ഡോനൊവിച്ച്‌ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ടാര്‍ഗറ്റ്, ദ ലാസ്റ്റ് പിക്ചര്‍ ഷോ, പേപ്പര്‍ മൂണ്‍, സെയിന്റ് ജാക്ക്, ഷി ഈസ് ഫണ്ണി ദാറ്റ് വേ എന്നിവയാണ് ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങള്‍. ദാ ലാസ്റ്റ് പിക്ചര്‍ ഷോയ്ക്ക്‌ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ബാഫ്ത പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.

ഒട്ടേറെ സിനിമകളിലും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷന്‍ സീരീസുകളിലും വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

