പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെയും നിക് ജോനാസിന്റെയും വിവാഹ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കെതിരേ വിമര്‍ശനവുമായി മൃഗ അവകാശ സംരക്ഷണ സംഘടനയായ 'പെറ്റ' രംഗത്ത്. ജോധ്പുരിലെ ഉമൈദ് ഭവന്‍ പാലസില്‍ നടന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആനയേയും കുതിരയേയും ഉപയോഗിച്ചതാണു പെറ്റയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ഇരുവര്‍ക്കുമെക്കെതിരേ വിമര്‍ശനം. പ്രിയങ്കയെയും നിക്കിനെയും ടാഗ് ചെയ്താണ് പെറ്റ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

'വിവാഹത്തിനുള്ള ആനകള്‍ ചങ്ങലകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കുതിരകളെ ചാട്ടവാര്‍ കൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആളുകള്‍ ആനകളെ ഒഴിവാക്കുകയും കുതിരകളില്ലാതെ വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍, എന്നാല്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇതു നല്ല ദിവസമായിരുന്നില്ല എന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ ആകുലപ്പെടുന്നു'- പെറ്റ ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുരില്‍ ആനകള്‍ക്കും കുതിരകള്‍ക്കും നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ക്രൂരതകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോയും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനു പിന്നാലെ താരത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി പെറ്റ ഇന്ത്യ സി.ഇ.ഒ ഡോ. മണിലാല്‍ രംഗത്തെത്തി.''മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയ്ക്കു പ്രോത്സാഹനം നല്‍കിയാല്‍ ആരും വലുതാകുകയോ തിളങ്ങുകയോ ഇല്ല. അത് അവരെ ചെറുതാക്കുകയേ ഉള്ളൂ''- അദ്ദേഹം ഐ.എ.എന്‍.എസിനോട് പറഞ്ഞു.

Dear @priyankachopra and @nickjonas. Eles 4 weddings live n chains & horses r controlled w whips, spiked bits. Ppl r rejecting ele rides: https://t.co/Gea5jvP6LP & having horse-free weddings. Congrats, but we regret it was not a happy day for animals. pic.twitter.com/p9FFeJ969B — PETA India ❤️❤️ (@PetaIndia) December 3, 2018

മുന്‍പ് മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരതയ്‌ക്കെതിരേ പെറ്റയുടെ ക്യാംപെയ്‌നില്‍ പ്രിയങ്ക ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം സ്‌കൂളുകളില്‍ കേള്‍പ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

നേരത്തെ വിവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയതിന് പ്രിയങ്കയ്‌ക്കെതിരേ വിമര്‍ശനങ്ങളും ട്രോളുകളും ശക്തമായിരുന്നു. ആസ്മ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു ക്യാംപെയ്‌നു വേണ്ടി ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പടക്കം പൊട്ടിക്കരുതെന്നും മലിനീകരണമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈകോര്‍ക്കാനും പ്രിയങ്ക അഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ സ്വന്തം വിവാഹത്തിനു വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയതോടെയാണ് വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പെറ്റയും താരത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights : PETA Against Priyanka chopra nick jonas for using horses and elephants on wedding NickYanka