കാലിഫോര്‍ണിയ: മുതിര്‍ന്ന ഹോളിവുഡ് നടി പട്രീഷ്യ ഹിച്കോക്ക് (93) അന്തരിച്ചു. വിഖ്യാത സംവിധായകന്‍ ആല്‍ഫ്രഡ് ഹിച്കോക്കിന്‍റെ മകളാണ്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ തൗസന്‍റ് ഓക്സില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മരണം.

ഹിച്കോക്കിന്‍റെ തന്നെ 'സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ്' (1950) ആണ് പട്രീഷ്യയുടെ ആദ്യ സിനിമ. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ എ ട്രെയ്ൻ, സൈക്കോ തുടങ്ങിയ ഹിച്ച്കോക്ക് ചിത്രങ്ങളിലും പട്രീഷ്യ വേഷമിട്ടിരുന്നു. 1951ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം 'സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഓണ്‍ എ ട്രെയിനി'ല്‍ പട്രീഷ്യ അവതരിപ്പിച്ച ബാര്‍ബറ മോര്‍ട്ടണ്‍ എന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ദി കേസ് ഓഫ് തോമസ് പൈക്ക്, ദി മഡ്‍ലാര്‍ക്ക്, ദി ടെന്‍ കമാന്‍റ്മെന്‍റ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും സസ്‍പെന്‍സ്, സസ്‍പീഷ്യന്‍, മൈ ലിറ്റിൽ മാർ​ഗി, മാറ്റിനി തീയേറ്റർ, ദി ലൈഫ് ഓഫ് റൈലി തുടങ്ങിയ ടെലിവിഷന്‍ സിരീസുകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

