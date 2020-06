സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരേ വിദ്വേഷ പരാമർശം നൽകുന്ന ട്വിറ്റർ ഉപഭോക്താവിനെതിരേ നടി പാർവതി. യോ​ഗി ഓബ്സ് എന്ന പേരിലാണ് അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നന്നായി പെരുമാറാൻ സ്ത്രീകളെ താൻ പഠിപ്പിക്കുമെന്നും സാമ്പ്രദായികമായ ആണത്തബോധത്തെക്കുറിച്ച് പുരുഷൻമാർക്ക് താൻ പരിശീലനം നൽകുമെന്നും അയാൾ പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലിങ്കും ഇയാൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീകൾ ബലാത്സം​ഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടുമാത്രമാണെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു. പാരമ്പര്യത്തെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ബലാത്സം​ഗത്തിന് വിധേയരാകില്ലെന്നും സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന് ഇരയായി തീരുന്നതെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ പങ്കുവച്ച് പാർവതി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു.

ഇയാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അഭ്യാർഥിക്കുന്നു. യോ​ഗ് ഓബ്സ്, നിങ്ങൾ തുപ്പുന്ന വിഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം എത്ര നല്ലതാണ്- പാർവതി കുറിച്ചു.

These are screenshots from his page twitter and instagram pages.I request you all to report and block. @yogioabs the world would be a better place without the venom you spew.Fuck off! #reportandblock #serialmisogynist pic.twitter.com/p7Z2Su7wh9

As if there isn’t enough toxicity we’ve to deal with, here is a #serialmisogynist alert! Please report and block @yogioabs

He has taken it upon himself to “teach women how to behave” and supports rape. Unabashedly. Unfortunately he does have a following and that is dangerous. pic.twitter.com/RjrTGH9Lkg