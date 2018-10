മീ ടൂ ക്യാമ്പെയിനിലൂടെ സിനിമാ മേഖലയിലെ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ പുറത്തു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുകയെന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമാ സംഘടനകളുടെ നീക്കത്തെ പ്രശംസിച്ച് നടി പാര്‍വ്വതിയും. കേരളത്തിലും ഇതു സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നാണ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച അഞ്ജലി മേനോനെ പിന്‍താങ്ങി പാര്‍വ്വതി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. ട്വീറ്റിനൊപ്പം അഞ്ജലിയുടെ പ്രതികരണവും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

പാര്‍വ്വതിക്കു പിന്നാലെ പദ്മപ്രിയയും സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും നാട്ടില്‍ നിലവിലുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ ബാധകമല്ലേ എന്നു ചോദിച്ചാണ് പദ്മപ്രിയയുടെ ട്വീറ്റ്.

Colleague & friend @AnjaliMenonFilm writes beautifully about taking a stand. But that cat be just a wish for film trade associations, that should be the protocol! Should not a woman working in the film industry have access to the same constitutional rights as rest of the country? https://t.co/jrcitg4jiP