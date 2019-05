പാര്‍വതി പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തിയ ഉയരെ എന്ന ചിത്രം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത് സമീപ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ സംഭവിച്ച ദാരുണമായ ചില സംഭവങ്ങളിലേക്കാണ്. പ്രണയഭ്യര്‍ഥന അല്ലെങ്കില്‍ വിവാഹഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ച പെണ്‍കുട്ടികളെ ജീവനോടെ കത്തിച്ച സംഭവങ്ങള്‍ അടുത്തിടെ കേരളത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറിയിരുന്നു. അതിനെ അപലപിക്കുന്നതിന് പകരം ന്യയീകരിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയുന്നത് വളരെ ഞെട്ടലുളവാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഉയരെയിലെ പല്ലവി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് നേരേ കാമുകന്‍ നടത്തുന്ന ആഡിസ് ആക്രമണവും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ നേര്‍കാഴ്ചയാണ്. അതെക്കുറിച്ച് പാര്‍വതി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.....

നമ്മുടെ ആണ്‍കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനും അമ്മമാരും വളര്‍ത്തുന്നത് എന്നതാണ് എന്റെ ആദ്യ ചോദ്യം. നീ എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കില്‍ നീ ഇനി വേണ്ട എന്ന ചിന്തയെ സ്വഭാവികമായി പലരും കാണുന്നതിന് നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാണ്. നമ്മളുടെ മൗനം കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ നമ്മളെയും പങ്കാളികളാക്കുന്നു. ഇവിടെ കുറ്റവാളികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹമാണ്.

പാര്‍വതി ബോള്‍ഡാണ് കരുത്തയാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് പിന്നിലെ പേടി ആരും കാണുന്നില്ല. ആ ഭയത്തെ ഞാന്‍ തരണം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ എല്ലാരും കാണുന്നുള്ളൂ. ഭയത്തെ എനിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. പേടിയുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എങ്കില്‍ മാത്രമേ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കൂ. പല്ലവി രവീന്ദ്രന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ട കരുത്തും അതാണ്.

ആസിഡ് അതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ കഥ എന്നോട് പറയുമ്പോള്‍ എനിക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തോന്നിയത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കണമെങ്കില്‍ നല്ലൊരു ടീം വേണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ എനിക്ക് സാധിക്കൂ. നിര്‍മാതാക്കളായ ഷെര്‍ഗ, ഷെനുഗ. ഷെഗ്ന എന്നിവരും സംവിധായകന്‍ മനു അശോകനുമെല്ലാം വളരെ ആത്മാര്‍ഥമായാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്- പാര്‍വതി പറഞ്ഞു.

അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം കാണാം

Content Highlights: parvathy thiruvoth interview on uyare movie, talks about crimes against women, politics, Asif Ali, Tovino Thomas, Manu Ashokan, Pallavi Raveendran