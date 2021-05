അകാലത്തിൽ വിട പറഞ്ഞ സഹോദരിയുടെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് നടി പാർവതി ജയറാം. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു പാർവതിയുടെ ഇളയസഹോദരി ദീപ്തി കുറുപ്പിന്റെ മരണം.

"നീണ്ട ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞനുജത്തി, എന്റെ മനസാക്ഷിസൂക്ഷിപ്പുകാരി, ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത്.. എന്റെ അവസാനശ്വാസം വരെ നിന്നെ ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യും. മറ്റൊരു ലോകത്ത് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നു .."

പാർവതി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു..

രാമചന്ദ്രക്കുറുപ്പിന്റെയും പത്മഭായിയുടെയും മൂന്നു പെൺമക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെയാളാണ് അശ്വതി കുറുപ്പ് എന്ന പാർവതി. ജ്യോതിയാണ് പാർവതിയുടെ മൂത്ത സഹോദരി.

പതിനാറാം വയസിൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വിവാഹിതരേ ഇതിലേ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പാർവതി അഭിനയ രം​ഗത്തെത്തുന്നത്. ഹരിഹരൻ-എംടി വാസുദേവൻ നായർ ടീമിന്റെ ‘ ആരണ്യകം’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാർവതിയ്ക്ക് ഒപ്പം ദീപ്തിയും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights : Parvathy Jayaram remembers her late sister deepthi on her 25th death anniversary