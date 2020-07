ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുത്തിന്റെ ആത്മാവുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പാരാനോർമൽ വിദഗ്ധനെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്റ്റീവ് ഹഫ്. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് സ്റ്റീവ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. സുശാന്തിന്റെ ആരാധകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇതെന്നും സ്റ്റീവ് പറയുന്നു. സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപകരണം(സ്പിരിറ്റ് ബോക്സ്) വഴിയാണ് ആത്മാക്കളോടുള്ള സ്റ്റീവിന്റെ വർത്തമാനം.

വീഡിയോയിൽ സ്റ്റീവിന്റെയല്ലാത്ത മറ്റൊരു ശബ്ദവും വ്യക്തമാണ്. വെളിച്ചത്തിലാണോ എന്ന സ്റ്റീവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പറയൂ സ്റ്റീവ്, അതേ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മറുപടി. എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നതിന്, എല്ലാം ഡോക്ടർമാർ പുറത്തു വിടും എന്നാണ് മറുപടി നൽകുന്നത്.

സുശാന്തിന്റെ സിനിമകളൊന്നും താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട താരമാണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും ആരാധകരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോയെന്നും സ്റ്റീവ് ശബ്ദത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ കാണാൻ താൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും തന്റെ ആത്മാവ് സ്വർ​ഗത്തിൽ നിത്യശാന്തി അനുഭവിക്കുമെന്നും ആരാധകരോട് പറയാനാണ് ശബ്ദം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

പത്തു വർഷത്തിലേറെയായി താൻ ആത്മാക്കളുമായി സംവദിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റീവ് അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 14-നാണ് മുംബൈയിലെ തന്റെ വസതിയിൽ സുശാന്തിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. കടുത്ത വിഷാദരോ​ഗമാണ് സുശന്തിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് നി​ഗമനങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മരണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തിയും രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ ടാ​ഗ് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള റിയയുടെ ട്വീററ്.

