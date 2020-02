അമേരിക്കന്‍ നടിയും ടെലിവിഷന്‍ താരവുമായ പമീല ആന്‍ഡേഴ്സണ്‍ വിവാഹമോചിതയാവുന്നു. ഹോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ഹെയര്‍ ഡ്രസറും നിര്‍മാതാവുമായ ജോണ്‍ പീറ്റേഴ്സണുമായി ജനുവരി 20-നായിരുന്നു നടിയുടെ വിവാഹം.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 12-ാം ദിവസത്തിലാണ് ഇരുവരും പിരിയുന്നതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. ജനുവരി 20-നു കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ മാലിബുവിലായിരുന്നു പമേലയുടെയും ജോണ്‍ പീറ്റേഴ്സുമായുള്ള വിവാഹം. നടിയുടെ നാലാം വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. ഏറെ നാളായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു.

ഡ്രമ്മറായ ടോമി ലീ ആയിരുന്നു പമീലയുടെ ആദ്യ ഭര്‍ത്താവ്. 1995-ലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ഈ വിവാഹത്തില്‍ പമീലയ്ക്ക് രണ്ട് ആണ്‍മക്കളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആ ബന്ധം അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല. ലീയ്ക്കെതിരെ പമീല ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തിന് കേസ് നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ലീ ജയിലിലായി. 1998-ല്‍ ഇരുവരും വിവാഹമോചിതരായി. അതിനു ശേഷം മാര്‍ക്ക്സ് ഷെന്‍കെന്‍ബേര്‍ഗ് എന്ന മോഡലുമായി വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും 2001-ല്‍ ഇരുവരും വിവാഹത്തില്‍നിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് ഗായകനായ കിഡ് റോക്കിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. അതും വിവാഹമോചനത്തില്‍ കലാശിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ ഗായകന്‍ റിക്ക് സോളമനെയാണ് പമേല പിന്നീട് വിവാഹം ചെയ്തത്. ഈ ബന്ധവും വിവാഹമോചനത്തില്‍ അവസാനിച്ചു. അതിന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോളര്‍ ആദില്‍ റാമിയുമായി പമേല പ്രണയത്തിലായി. ആ ബന്ധവും അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല.

ബേവാച്ച്, സ്‌കൂബീ ഡൂ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നടി പ്രശസ്തയാവുന്നത്.

