മീ ടു ക്യാംപെയിന്‍ ചിലര്‍ക്ക് ഫാഷനാണെന്ന നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരേ നടിയും ഡബ്ല്യുസിസി അംഗവുമായ പത്മപ്രിയ. മോഹന്‍ലാല്‍ എപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കൊപ്പമാണെന്നാണ് മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ മീ ടു മൂവ്‌മെന്റിനെതിരേ ഇത്തരത്തില്‍ പറയുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്നും പത്മപ്രിയ ന്യൂസ് 18ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മീ ടൂ ക്യാമ്പയിന്‍ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലെന്നും ചിലര്‍ അത് ഫാഷനായി കാണുകയാണെന്നും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മീ ടൂ കൊണ്ടു യാതൊരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാവില്ലെന്നുമായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്റെ പരാമര്‍ശം. ഇതിനെതിരേ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തു.

നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്, രേവതി എന്നിവരടക്കം മോഹന്‍ലാലിനെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. മീ ടു പോലൊരു വിഷയത്തില്‍ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുമ്പോള്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അല്‍പം കൂടി ജാഗ്രതയും കരുതലും പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞത്. മീ ടു ഫാഷനാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു രേവതിയുടെ ചോദ്യം.

മലയാളസിനിമയില്‍ നടന്‍ മുകേഷ്, അലന്‍സിയര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ മീ ടു ആരോപണങ്ങളുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്റെ വിവാദപരാമര്‍ശം.

