തൃശ്ശൂര്‍: അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്നും അതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്നും ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി.എസ്. ശ്രീധരന്‍പിള്ള. തൃശ്ശൂരില്‍ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഒറ്റപ്പെട്ട തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ അതിനെയെല്ലാം ബി.ജെ.പി.യെ അടിക്കാനുള്ള വടിയായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഉന്നാവോ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുത്തലാഖ് നിരോധനത്തെ എതിര്‍ക്കുകയും മുത്തലാഖിനെ പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ കാലത്തെ പിറകോട്ടു വലിക്കുന്നവരാണ്. എസ്.ഡി.പി.ഐ.യെ പിന്താങ്ങുന്ന നിലപാടുകളാണ് ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചാവക്കാട്ടെ കൊലപാതകത്തില്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കണം. മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ഇനിയും നടപടിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ശ്രീധരന്‍പിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

