സിനിമാപ്രേമികള്‍ കുഞ്ഞിക്കയെന്നു സ്‌നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ദുല്‍ഖറിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലെ ലാളിത്യത്തില്‍ ആകൃഷ്ടനായി ഒരു പുതുമുഖ താരം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തയാകുന്നത്. ഓട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയ നന്ദു ആനന്ദ് ആണ് ആ പോസ്റ്റിനു പിന്നില്‍. ഒരു പുതുമുഖ താരത്തോട് എത്രമാത്രം അടുപ്പവും സ്‌നേഹവും ദുല്‍ഖര്‍ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് തനിക്കു ബോധ്യമായെന്നും ദുല്‍ഖറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച മറക്കാനാവില്ലെന്നും നന്ദു പോസ്റ്റിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

നന്ദുവിന്റെ വാക്കുകള്‍

എന്തൊരു മനുഷ്യനാണിത്....

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാള്‍ക്ക് പെരുമാറാന്‍ പറ്റുമോ....?

വെറുതെയല്ല നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ചങ്കായി കാണുന്നെ .....

ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു കാലത്തും മറക്കാത്ത ദിവസമാണെന്റെ കുഞ്ഞിക്ക......

കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെച്ച് 'ഓട്ടം' സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ രാജേഷ് അടൂര്‍ പരിചയപെടുത്തുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ചതും ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി വിശേഷങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതും ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ സമ്മതിച്ചതും....

ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളോട് എങ്ങനെ........ഇങ്ങനെ.......ഇത്ര സ്‌നേഹത്തോടെ, ആ excitement ഇപ്പോഴും മാറുന്നില്ല.. അപ്പൊ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആ നിമിഷം post ചെയ്തതാ. 'എന്നാലും you are really a great man Dulquer Salmaan -

Content Highlights : Ottam actor Nandu Anand facebook post about Dulquer Salman