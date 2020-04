ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിന് അയക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തിയ്യറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ്. ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് 19 ഭീതിയിൽ കഴിയവെയാണ് അക്കാദമി നിയമം ഭേദ​ഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അക്കാദമിയിലെ 54 അം​ഗ ഭരണ സമിതിയുടെ വിർച്വൽ കൂടികാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഓസ്കർ പുരസ്കാരത്തിന് യോ​ഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ ലോസ് ആഞ്ജലീസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയ്യറ്ററിൽ സിനിമ ഒരാഴ്ച പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. കോവിഡ് 19 ലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ‌ സിനിമാ തിയ്യറ്ററുകൾ തുറക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പ്രായോ​ഗികമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിയമം ഭേത​ഗതി ചെയ്തതെന്ന് അക്കാദമി വ്യക്തമാക്കി.

കൊവിഡ് 19 ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള സിനിമാ വിപണിക്ക് കടുത്ത ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര സിനിമാവിപണിയിൽ ഈ വർഷം കുറഞ്ഞത് 37,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സ്ഥിതിയും മരിച്ചല്ല. ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ബോളിവു‍ഡ് സിനിമയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടം 500 കോടിയാണെന്നാണ് ട്രെയ്ഡ് അനലിസ്റ്റുകൾ കണക്കാക്കുന്നത്.

