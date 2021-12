2022 ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തമിഴ് ചിത്രം കൂഴങ്കല്‍ അവസാന പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്. നവാഗത സംവിധായകന്‍ പി.എസ് വിനോദ് രാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം നയന്‍താരയും വിഘ്‌നേഷ് ശിവനുമാണ് നിർമിച്ചത്. അക്കാദമി പുരസ്‌കാരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ ഷോര്‍ട്ട് ലിസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് വിഘ്നേശ് തന്നെയാണ് ചിത്രം പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്തായ വിവരം പങ്കുവച്ചത്.

'ഈ പട്ടികയില്‍ കൂഴങ്കല്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാന്‍ സാധിച്ചത് തന്നെ വലിയ നേട്ടമായാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിലും പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്വതന്ത്ര സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും നൽകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന സന്തോഷവും അഭിമാനവും സവിശേഷമായേനെ. ഈ അവസരത്തില്‍ ഇത്രയും നിഷ്‌കളങ്കമായ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതിന് വിനോദ് രാജയോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഓസ്‌കര്‍ എന്‍ട്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യന്‍ ജൂറി അംഗങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി.' വിഘ്നേശ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

:( to check if our film has come in the list itself is a big achievement,yes ! But still! The happiness & pride that we could have brought in to independent cinema makers and producers like us would have been remarkable! If we could have made it to the short list! 😔 @TheAcademy https://t.co/mMICm22Hxb