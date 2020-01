ഓസ്‌ക്കര്‍ 2020 നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടിക പുറത്ത് വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സംവിധായകന്‍ വെട്രിമാരന് സന്ദേശവുമായി വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍. മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാര പട്ടികയില്‍ കൊറിയന്‍ ചിത്രം പാരസൈറ്റ് ഇടം നേടിയതാണ് വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകര്‍ഷിച്ചത്. ബോണ്‍ ജൂന്‍ ഹോ സംവിധാനം ചെയ്ത പാരസൈറ്റ് മികച്ച ചിത്രത്തിന് പുറമെ മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിനും മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു.

പാരസൈറ്റ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടത് ഏറെ പ്രചോദനം നല്‍കുന്ന കാര്യമാണ്. സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലറിന് അക്കാദമയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലോകത്തെ ഏത് കോണിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കൂ, വെട്രിമാരന്‍ സാര്‍- വിഘ്‌നേഷ് ശിവന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Inspiring to see #Parasite - the MasterPiece from #BongJoonHo - a socio-political thriller on class warfare getting this much acknowledgement from @TheAcademy 👏🏻

Gives the Hope that any film from any part of the world can become an OscarWinner ! @VetriMaaran note pannunga sir😇 pic.twitter.com/UPMoBRXI5k