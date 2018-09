ടൊവിനോ നായകനാവുന്ന പുതിയ ചിത്രം ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന്റെ ട്രെയിലര്‍ എത്തി. ക്രൈം ത്രില്ലറാണ് സിനിമ എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ഒഴിമുറിക്ക് ശേഷം മധുപാല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന്‍. നിമിഷ സജയന്‍, അനു സിത്താര എന്നിവര്‍ നായികമാരായി എത്തുന്നു. നെടുമുടി വേണുവും ശരണ്യ പൊന്‍വര്‍ണ്ണനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ജീവന്‍ ജോബ് തോമസ് കഥ,തിരക്കഥ,സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നു. നൗഷാദ് ഷെരിഫആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പിയുടെ വരികള്‍ക്ക് ഔസേപ്പച്ചന്‍ ഈണം നല്‍കുന്നു.

അജയന്‍ എന്ന പാല്‍ക്കാരന്റെ വേഷത്തിലാണ് ടൊവിനോ എത്തുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ചിത്രം നവംബര്‍ 9ന് റിലീസ് ചെയ്യും. ദിലീഷ് പോത്തന്‍, സിദ്ധിഖ്, അലന്‍സിയാര്‍, പശുപതി, സുധിര്‍ കരമന, സുജിത്ത് ശങ്കര്‍, ജി സുരേഷ് കുമാര്‍, പി. സുകുമാര്‍, സിബി തോമസ്, മഞ്ജുവാണി തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു നടി നടന്‍മാര്‍

