യൂട്യൂബിലെ സര്‍വ റെക്കോഡുകളും തകര്‍ത്ത് മുന്നേറുകയാണ് ഒമര്‍ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഒരു അഡാര്‍ ലവ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഫ്രീക്ക് പെണ്ണേ'' എന്ന ഗാനം. നാലു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കോടിയിലേറെ വ്യൂസ് കിട്ടിയ ഗാനം ദിവസങ്ങളോളം യൂട്യൂബ് ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്നാമതായിരുന്നു.

അതേസമയം, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിൽ പാട്ടിനെ വിമര്‍ശിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതുവരെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ലൈക്കുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടിന് ഏഴു ലക്ഷത്തിലേറെയാണ് ഡിസ്​ലൈക്ക്. ഇൗ ഡിസ്​ലൈക്ക് കാമ്പയിനിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ ഒമര്‍ ലുലു.

നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇതെന്നും അനാവശ്യമായി ഡിസ്​ലൈക്ക് ചെയ്ത് അവരെ തളര്‍ത്തരുതെന്നും ഒമര്‍ പറയുന്നു. ഡിസ്​ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതു കൊണ്ടാണെങ്കില്‍ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാല്‍, ഒരു കാമ്പയിന്‍ നടത്തി ഇത്തരമൊരു ചിത്രത്തെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സംവിധായകന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

'യൂട്യൂബില്‍ അപ്​ലോഡ് ചെയ്ത ഗാനത്തിനടിയില്‍ വരുന്ന കമന്റുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പ്രിയാ വാര്യരോട് ദേഷ്യമുള്ളവരാണ് ഡിസ്​ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. എന്നാല്‍, പ്രിയാ വാര്യര്‍ മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. റോഷനും നൂറിനും ഉള്‍പ്പടെ നൂറുകണക്കിന് പുതുമുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതില്‍. 'ഫ്രീക്ക് പെണ്ണേ..' എഴുതിയതും പാടിയിരിക്കുന്നതും സത്യജിത്ത് എന്ന പുതുമുഖമാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നയാളാണ് സത്യജിത്ത്. ഫീമെയില്‍ പോര്‍ഷന്‍ പാടിയിരിക്കുന്ന നീതുവും പുതുമുഖമാണ്. ഇങ്ങനെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും ഒരുപാട് പേര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അവരുടെയൊക്കെ സ്വപ്നമാണിത്. അവരെ ഓര്‍ത്തെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷമിച്ചുകൂടേ..'-ഡിസ്​ലൈക്ക് കാമ്പയിന്‍ നടത്തുന്നവരോട് ഒമര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

ഇത് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കഥയാണ്. ആ പ്രായത്തിലുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഭാഷയും സംഗീതവുമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍, ആദ്യ കേള്‍വിയില്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പലരും പിന്നീട് വിളിച്ച് പാട്ട് നന്നായെന്നൊക്കെ പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര്‍ ഡിസ്​ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അതിനായി കാമ്പയിന്‍ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് താന്‍ പറയുന്നതെന്നും ഒമര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

