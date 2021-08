ബോളിവുഡ് നടൻ സൽമാൻ ഖാനെ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പാരിതോഷികം. ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സിഐഎസ്എഫ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥതയും പ്രൊഫഷണലിസവും കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് അർഹിക്കുന്ന പാരിതോഷികം നൽകുമെന്നും ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

The contents of this tweet are incorrect & without factual basis. In fact, the officer concerned has been suitably rewarded for exemplary professionalism in the discharge of his duty. @PIBHomeAffairs