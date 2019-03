ഝാന്‍സിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ കഥാപറഞ്ഞ മണികര്‍ണികയിലെ അഭിനയത്തിന് തനിക്ക് ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ അത് ജൂറിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് നടി കങ്കണ റണാവത്ത്.

തന്റെ 32-ാം പിറന്നാളാഘോഷ വേളയില്‍ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കങ്കണ. നേരത്തെ ഫാഷന്‍, ക്വീന്‍, തനു വെഡ്‌സ് മനു റിട്ടേണ്‍സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കങ്കണയ്ക്ക് ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. മണികര്‍ണികയ്ക്ക് മറ്റൊരു അവാര്‍ഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു താരം.

'എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ ബഹുമാനം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ അത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാനക്കേടാകുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചിത്രം മണികര്‍ണിക ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നേടിയില്ലെങ്കില്‍ അത് ആ പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാകും.

പക്ഷേ ഞാന്‍ മറ്റൊരു മികച്ച ചിത്രം കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കില്‍ അത് എന്റേതിനേക്കാള്‍ നല്ലതാണെന്ന് സമ്മതിക്കാനുള്ള നിഷ്പക്ഷ മനോഭാവം എനിക്കുണ്ട് ..കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അന്ധാധുന്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അസാധ്യമായ പ്രകടനമാണ് തബു ജി കാഴ്ച്ച വച്ചത്. അവരുടെ അഭിനയം കണ്ട് ഞാന്‍ മിഴിച്ചു നിന്നു.

ഈ വരുന്ന വര്‍ഷത്തില്‍ അത് വെളിപ്പെടും എന്ന് തന്നെ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. മണികര്‍ണികയെക്കാള്‍ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ടായാല്‍ ഞാന്‍ അതിനെ തീര്‍ച്ചയായും അനുമോദിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. കങ്കണ പറയുന്നു

ഇറങ്ങുംമുന്‍പ് തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മണികര്‍ണികയുടെ പേരില്‍. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കങ്കണയും സംവിധായകന്‍ കൃഷ് ജഗര്‍ലാമുടിയും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ കൃഷ് ആയിരുന്നു മണികര്‍ണികയുടെ സംവിധായകന്‍. എന്നാല്‍ കങ്കണയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി. പിന്നീട് കങ്കണ തന്നെ സംവിധാനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

